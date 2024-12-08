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«Атлетико» Мадрид — «Севилья»: Ромеро вывел гостей вперёд на 32-й минуте

«Атлетико» Мадрид — «Севилья»: Ромеро вывел гостей вперёд на 32-й минуте
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В эти минуты идёт матч 16-го тура чемпионата Испании, в котором встречаются мадридский «Атлетико» и «Севилья». Игра проходит на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступает Хавьер Альберола Рохас (Испания). На момент выхода новости счёт в матче 1:2 в пользу «Севильи».

Испания — Примера . 16-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
2-й тайм
1 : 3
Севилья
Севилья
1:0 Де Пауль – 10'     1:1 Лукебакио – 12'     1:2 Ромеро – 32'     1:3 Санчес – 57'    

На 32-й минуте нападающий «Севильи» Исаак Ромеро вывел свою команду вперёд.

На данный момент мадридский «Ателтико» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 32 очка за 15 матчей. «Севилья» заработала 19 очков и расположилась на 13-й строчке. На первом месте находится «Барселона», у которой 38 очков за 17 игр.

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