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Чемпион Европы Луиш Нани объявил о завершении карьеры игрока в возрасте 38 лет

Чемпион Европы Луиш Нани объявил о завершении карьеры игрока в возрасте 38 лет
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Чемпион Европы в составе национальной команды Португалии Луиш Нани объявил о завершении карьеры футболиста. Полузащитнику в ноябре исполнилось 38 лет, последним его клубом стала «Эштрела».

«Пришло время прощаться. Я решил завершить карьеру профессионального игрока. Это было удивительное путешествие. Хотел бы поблагодарить каждого, кто помогал и поддерживал меня на протяжении всей карьеры, которая длилась более 20 лет и подарила мне столько незабываемых воспоминаний. Пора перевернуть лист и сосредоточиться на новых целях и мечтах. До скорой встречи!» — написал Нани в социальной сети.

Луиш Нани выступал за «Манчестер Юнайтед», «Спортинг», «Фенербахче», «Валенсию», «Лацио», «Орландо Сити», «Венецию», «Мельбурн Виктори» и «Адану Демирспор». В составе национальной команды Португалии хавбек выиграл золото Евро-2016, бронзу чемпионата Европы 2012 года и Кубок Конфедераций — 2017.

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