Радимов: ощущение, что игроки «Спартака» на мопедах ездят. Носятся как сумасшедшие

Экс-полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов заявил, что впечатлён игрой «Спартака» в последних встречах. После 18 сыгранных матчей красно-белые располагаются на третьей строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 37 очков.

— Если бы чемпионат не заканчивался, на кого бы вы сейчас поставили?

— По тому, как играют последнее время, однозначно «Спартак». Без вариантов. Такое ощущение, что они на мопедах сейчас ездят, им какие-то пропеллеры вставили, и они носятся как сумасшедшие, — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

В следующем туре подопечные Деяна Станковича сыграют с «Оренбургом».