Килиан Мбаппе: я сломал нос за сборную Франции, а теперь говорят, что мне плевать на неё

Форвард мадридского «Реала» и национальной команды Франции Килиан Мбаппе рассказал, как относится к критике в свой адрес из-за пропуска последних матчей сборной.

«На Евро-2024 было полно клеветы и лжи. Меня называли обезьяной, перекладывали на меня ответственность за некоторые неудачи. И я принял всё это ради сборной Франции. Я всегда ставил её на вершину своих интересов. Я делал всё, что мог, чтобы представлять сборную как можно лучше.

Я сломал нос за эту команду. А теперь люди говорят, что мне плевать на сборную Франции, что я сосредоточен только на «Реале»? Однако я не намерен сдаваться», — приводит слова Мбаппе As.

В ноябре Килиан Мбаппе пропустил второй сбор национальной команды подряд. Сборная Франции 14 ноября сыграла вничью с Израилем (0:0), а 17 ноября обыграла Италию (3:1) в Лиге наций УЕФА.