«Атлетико» Мадрид — «Севилья»: Санчес забил третий мяч гостей на 57-й минуте
Поделиться
В эти минуты идёт матч 16-го тура чемпионата Испании, в котором встречаются мадридский «Атлетико» и «Севилья». Игра проходит на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступает Хавьер Альберола Рохас (Испания). На момент выхода новости счёт в матче 3:1 в пользу «Севильи».
Испания — Примера . 16-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
4 : 3
Севилья
Севилья
1:0 Де Пауль – 10' 1:1 Лукебакио – 12' 1:2 Ромеро – 32' 1:3 Санчес – 57' 2:3 Гризманн – 62' 3:3 Лино – 79' 4:3 Гризманн – 90+4'
На 57-й минуте защитник «Севильи» Хуанлу Санчес забил третий мяч своей команды.
На данный момент мадридский «Ателтико» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 32 очка за 15 матчей. «Севилья» заработала 19 очков и расположилась на 13-й строчке. На первом месте находится «Барселона», у которой 38 очков за 17 игр.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 декабря 2024
-
01:50
-
01:23
-
01:03
-
00:46
-
00:44
-
00:41
-
00:36
-
00:28
-
00:27
-
00:23
-
00:12
-
00:02
- 8 декабря 2024
-
23:58
-
23:51
-
23:36
-
23:35
-
23:30
-
23:22
-
23:17
-
23:14
-
23:14
-
23:08
-
23:01
-
22:59
-
22:55
-
22:52
-
22:49
-
22:41
-
22:35
-
22:31
-
22:31
-
22:27
-
22:25
-
22:24
-
22:22