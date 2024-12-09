«Атлетико» Мадрид — «Севилья»: Санчес забил третий мяч гостей на 57-й минуте

В эти минуты идёт матч 16-го тура чемпионата Испании, в котором встречаются мадридский «Атлетико» и «Севилья». Игра проходит на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступает Хавьер Альберола Рохас (Испания). На момент выхода новости счёт в матче 3:1 в пользу «Севильи».

На 57-й минуте защитник «Севильи» Хуанлу Санчес забил третий мяч своей команды.

На данный момент мадридский «Ателтико» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 32 очка за 15 матчей. «Севилья» заработала 19 очков и расположилась на 13-й строчке. На первом месте находится «Барселона», у которой 38 очков за 17 игр.