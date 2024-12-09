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Мбаппе заявил о стремлении получить «Золотой мяч»

Мбаппе заявил о стремлении получить «Золотой мяч»
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе заявил о стремлении выиграть награду «Золотой мяч».

«Я уже многого достиг. Какие важные трофеи мне осталось завоевать? Лигу чемпионов — я играю в лучшем клубе для этого. Чемпионат Европы. И почему бы не сыграть однажды на Олимпиаде?

Индивидуальные трофеи тоже имеют значение — конечно, мне не хватает «Золотого мяча». Я знаю, что нужно делать на поле и за его пределами, чтобы заслужить его. Если я сделаю всё возможное, чтобы выиграть его, я его получу», — сказал Мбаппе в интервью Canal+.

В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл за клуб 21 матч во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 180 млн.

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