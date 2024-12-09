Килиан Мбаппе: я бы отказался от своей мечты о «Реале» и остался в «ПСЖ» ради брата

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе рассказал, что он был готов продлить контракт с французским «Пари Сен-Жермен» ради своего младшего брата Этана Мбаппе.

«Да, это произошло, это повлияло на меня больше всего. Он ни о чём не просил. Его «Реалом» был «ПСЖ». Что для меня значил «Реал» — такой же его детской мечтой был «ПСЖ». Но косвенно именно я лишил его мечты. Конечно же, я этого не делал, но я так себя чувствовал. Всё время извинялся перед ним. Он говорил мне: «Нет, нет, я не хочу оставаться после того, что они с тобой сделали».

В какой-то момент я даже сказал ему: «Если это действительно на тебя влияет, я продлю контракт ещё раз, а ты останешься. Мы останемся здесь. Если это давит на тебя». Он сказал мне: «Нет, ни за что, я не хочу здесь оставаться. То, что они сделали с тобой, то, что они сделали со мной, — это ненормально». Если бы он сказал мне: «Килиан, это меня очень тяготит», я бы отказался от своей мечты о «Реале» и остался ради него.

Какой смысл быть величайшим, если ты убиваешь карьеру собственного брата? Я сказал себе: ты можешь подписать контракт с лучшим клубом в мире, все говорят, что ты лучший, но ты даже не смог спасти карьеру своего брата», — сказал Мбаппе в интервью Canal+.

Минувшим летом Килиан перешёл в мадридский «Реал». Его 17-летний брат Этан также покинул «ПСЖ» и продолжил карьеру в «Лилле».

В нынешнем сезоне Килиан Мбаппе сыграл за клуб 21 матч во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 180 млн.