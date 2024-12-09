«Марсель» одержал победу в матче 14-го тура Лиги 1 с «Сент-Этьеном»

Завершился матч 14-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Сент-Этьен» и «Маресль». Игра проходила на стадионе «Жеффруа-Гишар» в Сент-Этьене (Франция). В качестве главного арбитра встречи выступил Жером Бризар (Франция). Матч завершился со счётом 2:0 в пользу «Марселя».

Счёт в матче был открыт на 17-й минуте, отличился полузащитник «Марселя» Адриен Рабьо. На перерыв гости ушли с минимальным преимуществом. На 66-й минуте Мэйсон Гринвуд забил второй мяч своей команды.

На данный момент «Сент-Этьен» занимает 16-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. Команда набрала 13 очков за 14 матчей. «Марсель» заработал 29 очков и расположился на второй строчке. На первом месте находится «ПСЖ», у которого 34 очка за 14 игр.