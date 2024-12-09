«Лацио» с минимальным счётом обыграл «Наполи» в матче 15-го тура Серии А

Завершился матч 15-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Наполи» и «Лацио». Игра проходила на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. В качестве главного арбитра встречи выступил Андреа Коломбо (Италия). Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол в матче на 79-й минуте забил нападающий «Лацио» Густав Исаксен, ему ассистировал Тейянни Нослин.

После 15 сыгранных матчей «Наполи» располагается на второй строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 32 очка. «Лацио» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 31 очко. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии «Аталанта», у которой 34 очка.