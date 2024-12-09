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Атлетико Мадрид — Севилья, результат матча 8 декабря 2024, счёт 4:3, Ла Лига 2024-2025

«Атлетико» Мадрид вырвал победу на 90+4-й минуте в матче с «Севильей», отыгравшись с 1:3
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Завершился матч 16-го тура чемпионата Испании, в котором встречались мадридский «Атлетико и «Севилья». Игра проходила на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Хавьер Альберола Рохас. Матч завершился со счётом 4:3 в пользу мадридского «Атлетико».

Испания — Примера . 16-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
4 : 3
Севилья
Севилья
1:0 Де Пауль – 10'     1:1 Лукебакио – 12'     1:2 Ромеро – 32'     1:3 Санчес – 57'     2:3 Гризманн – 62'     3:3 Лино – 79'     4:3 Гризманн – 90+4'    

Счёт в матче был открыт на 10-й минуте, отличился полузащитник мадридского «Атлетико» Родриго Де Пауль. На 12-й минуте Доди Лукебакио сравнял счёт. На 32-й минуте нападающий «Севильи» Исаак Ромеро вывел свою команду вперёд. На перерыв гости ушли с минимальным преимуществом. На 57-й минуте Хуанлу Санчес забил третий мяч своей команды. На 62-й минуте Антуан Гризманн отыграл один мяч. На 79-й минуте Самюэл Лино сравнял счёт. На 90+4-й минуте Антуан Гризманн оформил дубль.

На данный момент мадридский «Ателтико» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 35 очков за 16 матчей. «Севилья» заработала 19 очков и расположилась на 13-й строчке. На первом месте находится «Барселона», у которой 38 очков за 17 игр.

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