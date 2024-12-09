«Атлетико» Мадрид вырвал победу на 90+4-й минуте в матче с «Севильей», отыгравшись с 1:3

Завершился матч 16-го тура чемпионата Испании, в котором встречались мадридский «Атлетико и «Севилья». Игра проходила на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Хавьер Альберола Рохас. Матч завершился со счётом 4:3 в пользу мадридского «Атлетико».

Счёт в матче был открыт на 10-й минуте, отличился полузащитник мадридского «Атлетико» Родриго Де Пауль. На 12-й минуте Доди Лукебакио сравнял счёт. На 32-й минуте нападающий «Севильи» Исаак Ромеро вывел свою команду вперёд. На перерыв гости ушли с минимальным преимуществом. На 57-й минуте Хуанлу Санчес забил третий мяч своей команды. На 62-й минуте Антуан Гризманн отыграл один мяч. На 79-й минуте Самюэл Лино сравнял счёт. На 90+4-й минуте Антуан Гризманн оформил дубль.

На данный момент мадридский «Ателтико» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 35 очков за 16 матчей. «Севилья» заработала 19 очков и расположилась на 13-й строчке. На первом месте находится «Барселона», у которой 38 очков за 17 игр.