«Ботафого» впервые за 29 лет выиграл чемпионат Бразилии

Завершился матч заключительного тура чемпионата Бразилии, в котором «Ботафого» принимал «Сан-Паулу». Встреча прошла в Рио-де-Жанейро на стадионе «Олимпийском стадионе Жоао Авеланжа» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе победителей забивали Джефферсон Саварино и Грегоре. Единственный гол за «Сан-Паулу» забил Виллиам Гомес.

Таким образом, «Ботафого» стал чемпионом Бразилии, набрав 79 очков после 38 игр, и стал недосягаемым для ближайшего соперника в лице «Палмейрас», у которого сейчас 73 очка и игра в запасе. «Ботафого» удалось выиграть чемпионат Бразилии в третий раз в истории. Ранее это удалось в 1968 и 1995 годах.

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