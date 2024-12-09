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«Ботафого» впервые за 29 лет выиграл чемпионат Бразилии

«Ботафого» впервые за 29 лет выиграл чемпионат Бразилии
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Завершился матч заключительного тура чемпионата Бразилии, в котором «Ботафого» принимал «Сан-Паулу». Встреча прошла в Рио-де-Жанейро на стадионе «Олимпийском стадионе Жоао Авеланжа» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Бразилия - Серия А . 38-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Ботафого
Рио-де-Жанейро
Окончен
2 : 1
Сан-Паулу
Сан-Паулу
1:0 Саварино – 37'     1:1 Gomes – 63'     2:1 Грегоре – 90+2'    

В составе победителей забивали Джефферсон Саварино и Грегоре. Единственный гол за «Сан-Паулу» забил Виллиам Гомес.

Таким образом, «Ботафого» стал чемпионом Бразилии, набрав 79 очков после 38 игр, и стал недосягаемым для ближайшего соперника в лице «Палмейрас», у которого сейчас 73 очка и игра в запасе. «Ботафого» удалось выиграть чемпионат Бразилии в третий раз в истории. Ранее это удалось в 1968 и 1995 годах.

Турнирная таблица чемпионата Бразилии

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