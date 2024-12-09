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Результаты матчей чемпионата Испании 8 декабря

Результаты матчей чемпионата Испании 8 декабря
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Вчера, 8 декабря, завершились четыре матча 16-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Испании 8 декабря:

«Леганес» — «Реал Сосьедад» — 0:3;
«Атлетик» — «Вильярреал» — 2:0;
«Осасуна» — «Алавес» — 2:2;
«Атлетико» — «Севилья» — 4:3.

На данный момент «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 38 очков. На втором месте находится «Реал», набрав 36 очков. Замыкает тройку лидеров мадридский «Атлетико», на счету которого 35 баллов. В топ-5 также входят «Атлетик» (32) и «Вильярреал» (26).

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