Вчера, 8 декабря, завершились четыре матча 16-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Испании 8 декабря:

«Леганес» — «Реал Сосьедад» — 0:3;

«Атлетик» — «Вильярреал» — 2:0;

«Осасуна» — «Алавес» — 2:2;

«Атлетико» — «Севилья» — 4:3.

На данный момент «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 38 очков. На втором месте находится «Реал», набрав 36 очков. Замыкает тройку лидеров мадридский «Атлетико», на счету которого 35 баллов. В топ-5 также входят «Атлетик» (32) и «Вильярреал» (26).

В Испании подрались представители ультрас четырёх клубов: