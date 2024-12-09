Вчера, 8 декабря, завершились четыре матча 15-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Италии 8 декабря:

«Фиорентина» — «Кальяри» — 1:0;

«Верона» — «Эмполи» — 1:4;

«Венеция» — «Комо» — 2:2;

«Наполи» — «Лацио» — 0:1.

На данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии «Аталанта», которая записала в свой актив 34 очка. На второй строчке располагается «Наполи», набравший 32 очка. Следом идёт «Интер», у которого 31 очко по итогам 14 туров. Далее с 31 баллом в активе идут «Фиорентина» и «Лацио».

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