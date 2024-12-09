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«Ливерпуль» сделал предложение Мохамеду Салаху — журналист Орнштейн

«Ливерпуль» сделал предложение Мохамеду Салаху — журналист Орнштейн
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах обсуждает возможное продление контракта с английским клубом.

Как сообщает журналист Дэвид Орнштейн в соцсетях, мерсисайдцы сделали конкретное предложение египетскому футболисту по подписанию нового соглашения.

Ранее Мохамед Салах заявил, что в «Ливерпуле» ему ещё не предлагали продлить контракт.

В нынешнем сезоне Салах принял участие в 21 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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