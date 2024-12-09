Данил Глебов подвёл итоги выступления «Ростова» в первой части сезона

Полузащитник и капитан «Ростова» Данил Глебов подвёл итоги выступления команды в первой части сезона.

«Какую оценку ставлю «Ростову» в первой части сезона? Наверное, за почти полтора месяца — хорошо. Если глобально брать, естественно, хотелось лучше выступить. Но это футбол», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

«Ростов» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы РПЛ, в активе команды Валерия Карпина 26 очков по итогам 18 туров.

Глебову 25 лет, за «Ростов» он выступает с 2019-го. Действующий контракт Данила с жёлто-синими рассчитан до конца июня 2028 года. В нынешнем сезоне Глебов провёл 23 матча за «Ростов» во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и записал на свой счёт одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского полузащитника в € 8 млн.