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«Я был в ярости». Мбаппе – о первой встрече с Месси после ЧМ-2022

«Я был в ярости». Мбаппе – о первой встрече с Месси после ЧМ-2022
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Нападающий Килиан Мбаппе рассказал о первой встрече с форвардом Лионелем Месси в «ПСЖ» после финала чемпионата мира по футболу 2022 года. Напомним, в финале ЧМ-2022 сборная Франции проиграла Аргентине (3:3, 2:4 в серии пенальти).

«Я был в ярости, но ты уважаешь его, потому что это Месси. Мы с ним растопили лёд, посмеявшись вместе, потому что выложились в этой битве. Мы сохранили воспоминания о финале. Думаю, этот финал нас сблизил», — приводит слова Мбаппе RMC Sport со ссылкой на Clique sur Canal+.

На данный момент Мбаппе выступает в «Реале», а Месси является игроком «Интер Майами».

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