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Гвардиола рассказал, как на фоне неудач «Манчестер Сити» мотивирует игроков команды

Гвардиола рассказал, как на фоне неудач «Манчестер Сити» мотивирует игроков команды
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, как на фоне неудач настраивает игроков команды на борьбу.

«Я сказал игрокам: «Пожалуйста, ни о чём не жалейте, примите вызов. Это будет сложнее, но, возможно, в этот раз мы получим больше удовлетворения от того, как справимся с проблемами, чем в другие сезоны, когда выигрывали чемпионат», – приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы АПЛ, в активе команды Хосепа Гвардиолы 27 очков по итогам 15 туров.

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