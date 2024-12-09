Гвардиола рассказал, как на фоне неудач «Манчестер Сити» мотивирует игроков команды

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, как на фоне неудач настраивает игроков команды на борьбу.

«Я сказал игрокам: «Пожалуйста, ни о чём не жалейте, примите вызов. Это будет сложнее, но, возможно, в этот раз мы получим больше удовлетворения от того, как справимся с проблемами, чем в другие сезоны, когда выигрывали чемпионат», – приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы АПЛ, в активе команды Хосепа Гвардиолы 27 очков по итогам 15 туров.

Хосеп Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника: