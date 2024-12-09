Смолов смеялся на скамейке, Мусаева наказывал судья. Фото с матча «Краснодар» — «Локо»

8 декабря в Краснодаре на одноимённом стадионе состоялся матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» принимал московский «Локомотив». В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев (Санкт-Петербург). По итогам двух таймов команды не смогли распечатать ворота друг друга.

Лучшие фото с матча «Краснодар» — «Локомотив» — в репортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Сергея Апенькина.

По результатам 18 сыгранных матчей «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, набрав 39 очков. «Локомотив» после аналогичного количества матчей занимает пятое место, заработав 35 очков.