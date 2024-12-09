«Ахмат» занимает не своё место». Ахмат Кадыров — о положении команды

Президент грозненского «Ахмата» Ахмат Кадыров прокомментировал победу команды в матче 18-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (1:0).

«Победа была очень важна в сегодняшней игре. Необходимо набирать очки. Все понимают, что наша команда, у которой есть потенциал, занимает не своё место в турнирной таблице. Ещё раз всех поздравляю, желаю парням удачи и хорошей работы на предстоящих в начале года подготовительных сборах», — написал Кадыров в своём телеграм-канале.

«Ахмат» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков за 18 матчей.

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