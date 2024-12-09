Результаты матчей чемпионата Франции 8 декабря

8 декабря прошли матчи 14-го тура чемпионата Франции. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Чемпионат Франции, 14-й тур, результаты матчей 8 декабря

«Сент-Этьен» — «Марсель» — 0:2

«Нант» — «Ренн» — 1:0

«Страсбург» — «Реймс» — 0:0

На данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции «ПСЖ», записав в свой актив 34 очка. На втором месте находится «Марсель», набрав 29 очков. Замыкает лидирующую тройку «Монако», также набрав 29 очков. В топ-5 Лиги 1 входят «Лион» и «Ницца», которые набрали 25 и 23 очка соответственно.

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