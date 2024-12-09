Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей чемпионата Франции 8 декабря

Результаты матчей чемпионата Франции 8 декабря
Комментарии

8 декабря прошли матчи 14-го тура чемпионата Франции. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Чемпионат Франции, 14-й тур, результаты матчей 8 декабря

«Сент-Этьен» — «Марсель» — 0:2
«Нант» — «Ренн» — 1:0
«Страсбург» — «Реймс» — 0:0

На данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции «ПСЖ», записав в свой актив 34 очка. На втором месте находится «Марсель», набрав 29 очков. Замыкает лидирующую тройку «Монако», также набрав 29 очков. В топ-5 Лиги 1 входят «Лион» и «Ницца», которые набрали 25 и 23 очка соответственно.

Материалы по теме
Президент «ПСЖ» поддержал новый формат Лиги чемпионов
Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android