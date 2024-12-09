Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Локомотива» Галактионов объяснил, почему поменял вратаря на матч с «Краснодаром»

Тренер «Локомотива» Галактионов объяснил, почему поменял вратаря на матч с «Краснодаром»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, почему поменял вратаря на матч с «Краснодаром» (0:0) в 18-м туре чемпионата России. Вместо Ильи Лантратова место в воротах «Локомотива» занял Антон Митрюшкин, для которого этот матч стал первым в нынешнем сезоне РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 0
Локомотив М
Москва

«Некоторые замены, которые пришлось сделать, были, с одной стороны, запланированы в нашей голове. Мы видели, что есть определённый неудачный отрезок у Ильи Лантратова. В прошлом матче мы его поддержали и дали шанс, но команда неудачно сыграла, хотя понятно, что не его вина. Приняли решение, что сегодня будет играть другой вратарь — это что касается Митрюшкина. Он тоже заслужил, в хороших кондициях находится. Конкуренцию никто не отменял», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива»

На зимнюю паузу «Локомотив» ушёл на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 35 очков. «Краснодар», в свою очередь, возглавляет турнирную таблицу, набрав 39 очков.

Материалы по теме
«Краснодар» — зимний чемпион! Но после матча с «Локо» будет жаловаться на судейство
«Краснодар» — зимний чемпион! Но после матча с «Локо» будет жаловаться на судейство
Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android