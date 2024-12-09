Килиан Мбаппе высказался о подозрениях в изнасиловании девушки в Швеции

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе высказался о скандале в Швеции. Ранее сообщалось, что Мбаппе подозревают в изнасиловании девушки в Швеции во время отдыха.

«Я был удивлён. И до сих пор удивлён, если честно. Это вещи, которые возникли неожиданно. Я ничего не получал, ни повестки в суд, ничего. Я прочитал то же, что и все остальные. Шведское правительство ничего не говорило. Меня это не касается. Это просто недоразумение. Это никак на меня не повлияло, потому что я никогда не считал себя вовлечённым. Много шума, но у меня всегда была одна цель — сосредоточиться на своей работе и посмотреть, как всё закончится. Если меня вызовут в суд, я приду, всё просто. Это даже не была вечеринка. У меня было пять свободных дней, я решил уехать. Я собирался поехать в другое место, но тренер сказал: «Поезжай туда, где меньше внимания». Всё прошло хорошо, я был спокоен. Но перед отъездом появилась эта фотография, сделанная на выходе из ресторана. Там было много людей, готовых встретить меня перед отъездом, много журналистов», — приводит слова Мбаппе RMC Sport со ссылкой на Clique sur Canal+.

Мбаппе присоединился к «Реалу» в летнее трансферное окно.

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