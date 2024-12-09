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Радимов оценил шансы «Оренбурга» сохранить прописку в РПЛ. У клуба одна победа в 18 играх

Радимов оценил шансы «Оренбурга» сохранить прописку в РПЛ. У клуба одна победа в 18 играх
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Экс-полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов оценил шансы «Оренбурга» сохранить прописку в чемпионате России по итогам сезона.

«Вообще никаких шансов. Чисто математически — одна победа в первом туре, восемь набранных очков, отрыв от зоны спасения 6 баллов. Вы верите, что за 12 туров они наберут? Я нет. Это команда, которая при Личке, Деограсии играла в атаку. В моем понимании, Слишкович просто не подходит «Оренбургу». Он не самый плохой тренер, но точно не для этой команды, — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

После 18 туров «Оренбург» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив восемь очков. На зимний перерыв команда ушла с серией поражений из шести матчей. В первом туре после зимней паузы команда сыграет со «Спартаком».

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