Килиан Мбаппе раскрыл подробности личной жизни

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе ответил на вопрос, есть ли у него любимая девушка.

«Однажды я был влюблён – надеюсь, это случится ещё раз. Я был создан для того, чтобы пережить эти моменты, но не факт, что человек рядом со мной будет к этому готов», — сказал Мбаппе в интервью Canal+.

В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл за клуб 21 матч во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 180 млн.

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