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Палмер объяснил, почему решил исполнить пенальти «паненкой» в матче с «Тоттенхэмом»

Палмер объяснил, почему решил исполнить пенальти «паненкой» в матче с «Тоттенхэмом»
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Полузащитник лондонского «Челси» Коул Палмер рассказал, почему решил исполнить пенальти ударом «паненкой» в матче чемпионата Англии с «Тоттенхэмом» (4:3).

Англия — Премьер-лига . 15-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
3 : 4
Челси
Лондон
1:0 Соланке – 5'     2:0 Кулушевски – 11'     2:1 Санчо – 17'     2:2 Палмер – 61'     2:3 Фернандес – 73'     2:4 Палмер – 84'     3:4 Мин – 90+6'    

«Когда я отошёл и посмотрел на время, я подумал, что это какое-то безумие, игра вовсю кипит, и я подумал, что вратарь готов к прыжку, поэтому я просто перекинул его. Я лишь стараюсь забить, и, к счастью, у меня это получилось», — приводит слова Палмера Sky Sports.

На данный момент «Тоттенхэм Хотспур» занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 20 очков за 15 матчей. «Челси» заработал 31 очко и расположился на второй строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 35 очков за 14 игр.

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