Палмер объяснил, почему решил исполнить пенальти «паненкой» в матче с «Тоттенхэмом»

Полузащитник лондонского «Челси» Коул Палмер рассказал, почему решил исполнить пенальти ударом «паненкой» в матче чемпионата Англии с «Тоттенхэмом» (4:3).

«Когда я отошёл и посмотрел на время, я подумал, что это какое-то безумие, игра вовсю кипит, и я подумал, что вратарь готов к прыжку, поэтому я просто перекинул его. Я лишь стараюсь забить, и, к счастью, у меня это получилось», — приводит слова Палмера Sky Sports.

На данный момент «Тоттенхэм Хотспур» занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 20 очков за 15 матчей. «Челси» заработал 31 очко и расположился на второй строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 35 очков за 14 игр.

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