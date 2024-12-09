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Мбаппе отреагировал на критику в свой адрес

Мбаппе отреагировал на критику в свой адрес
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе отреагировал на критику в свой адрес.

«Думаю, так происходит из-за того, что о Килиане нужно говорить любой ценой. Я впервые покинул Францию. Я больше не там. Для вас открывается новый контекст, новый клуб, климат, среда. Вы открываете все чувства. Это больше похоже на наблюдение. Я добьюсь здесь успеха», — сказал Мбаппе в интервью Canal+.

В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл за клуб 21 матч во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 180 млн.

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