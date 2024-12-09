Галактионов ответил на вопрос о возможности усиления «Локомотива» в зимнюю паузу

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о возможности усиления команды во время зимней паузы РПЛ.

«Всё зависит от наших возможностей. Во-первых, в сегодняшних условиях и реалиях, где у нас находится российский футбол и какие происходят события, наш клуб, наше руководство приняло решение идти в направлении подготовки российских спортсменов, футболистов, и в этих рамках стараться добиваться результата. Мы этому следуем. Если будет качественный русский футболист, мы будем его рассматривать на определённые позиции. Если будет иностранец, который по соотношению цена — качество будет клубу по своим возможностям доступен и будет сильнее местного игрока, то, безусловно, мы к нему обратимся. Если такой ситуации не будет, то продолжим жить в своих реалиях и от этого отталкиваться», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

На зимнюю паузу «Локомотив» ушёл на пятой строчке турнирного зачёта чемпионата России, записав в свой актив 35 очков. За последние три матча в РПЛ команда потерпела два поражения и сыграла вничью. В первом матче после зимнего перерыва команда сыграет с махачкалинским «Динамо».

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