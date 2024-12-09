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В «Баварии» сравнили Мусиалу с Месси и Роналду

В «Баварии» сравнили Мусиалу с Месси и Роналду
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Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль ответил на вопрос о зависимости мюнхенской команды от игры полузащитника Джамала Мусиалы.

«Зависимость от Мусиалы? Вспомните Лионеля Месси в «Барселоне» и Криштиану Роналду в «Реале». Они великолепные игроки, которые могут решать исходы матчей. Мы знаем, что Джамал тоже на это способен. Мы знаем, насколько он прекрасный футболист», – приводит слова Эберля Goal.

В нынешнем сезоне Мусиала принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 130 млн.

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