Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Маркиньос, Тюкавин и Васютин — в сборной 18-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

Маркиньос, Тюкавин и Васютин — в сборной 18-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»
Комментарии

«Чемпионат» определил символическую сборную 18-го тура РПЛ. Наибольшее представительство в ней у «Спартака» — три футболиста. По два представителя у московского «Динамо» и ЦСКА, по одному — у «Акрона», «Рубина», «Локомотива» и «Ахмата». Тренером символической сборной мы выбрали Заурбека Тедеева («Акрон»).

Вратарь: Александр Васютин («Акрон»).

Центральные защитники: Евгений Морозов («Локомотив»), Александр Жиров («Ахмат»), Виллиан Роша (ЦСКА).

Полузащитники: Тео Бонгонда («Спартак»), Богдан Йочич («Рубин»), Эсекьель Барко («Спартак»), Данил Круговой (ЦСКА).

Нападающие: Маркиньос («Спартак»), Константин Тюкавин («Динамо» Москва), Бителло («Динамо» Москва).

Главный тренер: Заурбек Тедеев («Акрон»).

Материалы по теме
Сборная 18-го тура РПЛ. Атака «Динамо», легионеры «Спартака» и проблема «Зенита»
Сборная 18-го тура РПЛ. Атака «Динамо», легионеры «Спартака» и проблема «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android