Маркиньос, Тюкавин и Васютин — в сборной 18-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

«Чемпионат» определил символическую сборную 18-го тура РПЛ. Наибольшее представительство в ней у «Спартака» — три футболиста. По два представителя у московского «Динамо» и ЦСКА, по одному — у «Акрона», «Рубина», «Локомотива» и «Ахмата». Тренером символической сборной мы выбрали Заурбека Тедеева («Акрон»).

Вратарь: Александр Васютин («Акрон»).

Центральные защитники: Евгений Морозов («Локомотив»), Александр Жиров («Ахмат»), Виллиан Роша (ЦСКА).

Полузащитники: Тео Бонгонда («Спартак»), Богдан Йочич («Рубин»), Эсекьель Барко («Спартак»), Данил Круговой (ЦСКА).

Нападающие: Маркиньос («Спартак»), Константин Тюкавин («Динамо» Москва), Бителло («Динамо» Москва).

Главный тренер: Заурбек Тедеев («Акрон»).