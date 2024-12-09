Маркиньос, Тюкавин и Васютин — в сборной 18-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

«Чемпионат» определил символическую сборную 18-го тура РПЛ. Наибольшее представительство в ней у «Спартака» — три футболиста. По два представителя у московского «Динамо» и ЦСКА, по одному — у «Акрона», «Рубина», «Локомотива» и «Ахмата». Тренером символической сборной мы выбрали Заурбека Тедеева («Акрон»).
Вратарь: Александр Васютин («Акрон»).
Центральные защитники: Евгений Морозов («Локомотив»), Александр Жиров («Ахмат»), Виллиан Роша (ЦСКА).
Полузащитники: Тео Бонгонда («Спартак»), Богдан Йочич («Рубин»), Эсекьель Барко («Спартак»), Данил Круговой (ЦСКА).
Нападающие: Маркиньос («Спартак»), Константин Тюкавин («Динамо» Москва), Бителло («Динамо» Москва).
Главный тренер: Заурбек Тедеев («Акрон»).