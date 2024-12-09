Give me Sport назвал имя лучшего защитника в истории футбола

Авторитетный британский портал Give me Sport обнародовал рейтинг лучших защитников в истории футбола.

На первой строчке разместился легендарный защитник «Баварии» и сборной Германии Франц Беккенбауэр, являющийся двукратным обладателем «Золотого мяча». На второй позиции идёт экс-игрок «Милана» Паоло Мальдини, бронза списка досталась ещё одной легенде «Милана» Франко Барези.

Рейтинг лучших защитников в истории мирового футбола от Give me Sport:

Франц Бекенбауэр. Паоло Мальдини. Франко Барези. Бобби Мур. Гаэтано Ширеа. Алессандро Неста. Маркос Кафу. Серхио Рамос. Карлос Алберто. Фабио Каннаваро.

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