Give me Sport назвал имя лучшего защитника в истории футбола
Авторитетный британский портал Give me Sport обнародовал рейтинг лучших защитников в истории футбола.
На первой строчке разместился легендарный защитник «Баварии» и сборной Германии Франц Беккенбауэр, являющийся двукратным обладателем «Золотого мяча». На второй позиции идёт экс-игрок «Милана» Паоло Мальдини, бронза списка досталась ещё одной легенде «Милана» Франко Барези.
Рейтинг лучших защитников в истории мирового футбола от Give me Sport:
- Франц Бекенбауэр.
- Паоло Мальдини.
- Франко Барези.
- Бобби Мур.
- Гаэтано Ширеа.
- Алессандро Неста.
- Маркос Кафу.
- Серхио Рамос.
- Карлос Алберто.
- Фабио Каннаваро.
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