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Give me Sport назвал имя лучшего защитника в истории футбола

Give me Sport назвал имя лучшего защитника в истории футбола
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Авторитетный британский портал Give me Sport обнародовал рейтинг лучших защитников в истории футбола.

На первой строчке разместился легендарный защитник «Баварии» и сборной Германии Франц Беккенбауэр, являющийся двукратным обладателем «Золотого мяча». На второй позиции идёт экс-игрок «Милана» Паоло Мальдини, бронза списка досталась ещё одной легенде «Милана» Франко Барези.

Рейтинг лучших защитников в истории мирового футбола от Give me Sport:

  1. Франц Бекенбауэр.
  2. Паоло Мальдини.
  3. Франко Барези.
  4. Бобби Мур.
  5. Гаэтано Ширеа.
  6. Алессандро Неста.
  7. Маркос Кафу.
  8. Серхио Рамос.
  9. Карлос Алберто.
  10. Фабио Каннаваро.

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