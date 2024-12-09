«Вест Хэм» выступил с заявлением о последствиях аварии и полученном увечье Майкла Антонио

Английский клуб «Вест Хэм» сделал заявление о своём форварде Майкле Антонио, недавно попавшем в ужасную аварию.

«Вест Хэм Юнайтед может подтвердить, что Майкл Антонио перенёс операцию из-за перелома нижней конечности, полученного в результате дорожно-транспортного происшествия в субботу во второй половине дня», – заявил клуб в соцсетях.

Также в пресс-службе написали, что форвард будет находиться под наблюдением врачей в течение следующих дней. Клуб заявил, что будет предоставлять дальнейшую информацию при необходимости, также поблагодарив экстренные службы за слаженную работу по спасению своего нападающего после аварии.

34-летний ямайский форвард Майкл Антонио в нынешнем сезоне провёл за «Вест Хэм» в АПЛ 14 матчей, в которых забил 1 гол.

Группа неизвестных подожгла футбольное поле «Партизана»