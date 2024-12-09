«Я рыдала, мы почти коснулись земли». Жена Семака — о тяжёлом прилёте с мужем в Лондон

Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, рассказала о путешествии в Лондон вместе с супругом.

«Это было самое короткое путешествие в моей жизни. До Пулково и обратно. Венеция, поезд, Париж. Всё невозвратное. Моя невнимательность. Я в Европе пять лет не была. Видимо, мне туда не надо. Но мы решили, раз есть билет до Стамбула, то полетим туда, по дороге решим, куда дальше».

Далее Анна рассказала о жёсткой посадке их самолёта в Лондоне. «Шоковое приземление. Я рыдала, мы почти коснулись земли. Самолёт страшно трясло и вдруг носом вверх на второй круг», — написала Анна в соцсетях.

После чего супруга Семака выложила у себя на странице несколько фото с лондонского ресторана.

Напомним, в РПЛ началась зимняя пауза. «Зенит» занимает второе место, уступая по дополнительным очкам в таблице «Краснодару».

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