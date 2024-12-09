Килиан Мбаппе отреагировал на игру «Реала» в текущем сезоне

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал результаты первой половины сезона для «сливочных».

«Начало сезона было не самым лучшим, но мы готовимся к борьбе за трофеи, а это самое важное. Начало было не таким, как мы ожидали, но в «Реале» оценивают тебя по прошествии всего сезона, а не только первой половины», — сказал Мбаппе в интервью Canal+.

Напомним, в текущем сезоне Мбаппе сыграл за «Реал» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года.