Экс-президент «Спартака» Червиченко назвал причины спада «Зенита» в РПЛ

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, с чем связан спад «Зенита» в РПЛ.

«Первая проблема «Зенита» — перенасыщенность состава. Безразличие, рутина у тех бразильцев, которых надо было, конечно, вовремя отпускать до начала этого сезона. Сейчас им очередное чемпионство не так уж интересно. Видно, что они уже хотят пробовать что-то другое, а их здесь держат. В руководстве думали, что, положившись на них, 100% выиграют в этом сезоне в год столетия чемпионство. Но пока всё буксует, и очень, очень сильно.

«Зениту» надо немного расчиститься. В клубе слишком много хороших игроков. Если им нет места в основе — они начинают скисать. Тех, кто хотел уйти, — отпустить. Тех, кто только перешёл, — взбодрить.

Если где-то усилиться — то в обороне. Я слышал, что они Зайнутдинова собирались покупать, и, возможно, один-два человека в обороне точно не помешает. А так у петербуржцев, на мой взгляд, всё очень прилично. У них просто не очень скоростная оборона. Быстрые игроки легко убегают. В этом вторая проблема зенитовцев», — сказал Червиченко в эфире спортивного радио «Движение».

Напомним, в последние два тура перед зимней паузой «Зенит» у себя на поле уступил «Крыльям Советов» и «Акрону», потеряв первую строчку в таблице. Подопечные Сергея Семака теперь вторые с 39 очками, уступая по дополнительным показателям «Краснодару».

Самые результативные легионеры РПЛ