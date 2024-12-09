«Денег навалом, могут себе позволить». Червиченко высказался о переходе Соболева в «Зенит»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал переход нападающего Александра Соболева в «Зенит» и его слабую игру в первой части сезона.

«Вот зачем куплен Соболев был? Ослабить «Спартак»? Кажется, отсутствие Александра только усилило москвичей, а его присутствие в «Зените» не дало никакой отдачи. А деньги-то отданы немалые… Зачем этот игрок действующему чемпиону РПЛ? Не знаю. Мне кажется, нынешние форварды команды довольно-таки неплохи.

Ну да, и они ошибаются, бывает. Но, понимаете, «Зенит» — не та команда, для которой трансфер Соболева как-то критичен в деньгах. Ошиблись раз, ошиблись два, ошиблись три — денег навалом, поэтому могут себе позволить. Другие команды, которые считают рубли, там очень много зависит от баланса дохода и расхода. Ну и таких, как Соболев, будет в ближайшие 5-10 лет ещё с двадцаток», — сказал Червиченко в эфире спортивного радио «Движение».

В 11 матчах сезона РПЛ Соболев ни сумел совершить ни одного результативного действия.

Фанаты «Зенита» оскорбляют Соболева во время домашнего матча