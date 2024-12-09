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Тренер «Челси» Мареска раскрыл, какой совет ему дал Анчелотти во время предсезонки

Тренер «Челси» Мареска раскрыл, какой совет ему дал Анчелотти во время предсезонки
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Главный тренер «Челси» Энцо Мареска рассказал, какой совет он получил от тренера «Реала» Карло Анчелотти во время предсезонной подготовки.

«Я работал под руководством Анчелотти, когда был игроком, так что я знаю, насколько он хорош. В межсезонье он дал мне тактический совет. Мы играли с высокой линией обороны, и он сказал мне, что следует опустить её», — приводит слова Марески Sky Sports.

Напомним, Энцо Мареска возглавил «Челси» перед началом текущего сезона и подписал контракт с клубом на пять лет с опцией продления на сезон. По итогам 15 игр «аристократы» занимают второе место в турнирной таблице АПЛ.

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