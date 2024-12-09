Тренер «Челси» Мареска раскрыл, какой совет ему дал Анчелотти во время предсезонки

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска рассказал, какой совет он получил от тренера «Реала» Карло Анчелотти во время предсезонной подготовки.
«Я работал под руководством Анчелотти, когда был игроком, так что я знаю, насколько он хорош. В межсезонье он дал мне тактический совет. Мы играли с высокой линией обороны, и он сказал мне, что следует опустить её», — приводит слова Марески Sky Sports.
Напомним, Энцо Мареска возглавил «Челси» перед началом текущего сезона и подписал контракт с клубом на пять лет с опцией продления на сезон. По итогам 15 игр «аристократы» занимают второе место в турнирной таблице АПЛ.