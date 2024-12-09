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9 декабря главные новости спорта, футбол, результаты НХЛ, баскетбол, биатлон, UFC, Никита Кучеров

Невероятный камбэк «Атлетико», результативная игра Кучерова в НХЛ. Главное к утру
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Мадридский «Атлетико» в ярком матче Ла Лиги обыграл «Севилью», отыгравшись с 1:3, российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал три очка в матче НХЛ с «Ванкувер Кэнакс», «Краснодар» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче 18-го тура РПЛ и возглавил турнирную таблицу чемпионата перед выходом на зимнюю паузу. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Атлетико» Мадрид вырвал победу на 90+4-й минуте в матче с «Севильей», отыгравшись с 1:3.
  2. Три очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Ванкувер» в матче НХЛ.
  3. «Краснодар» сыграл вничью с «Локомотивом» и возглавил таблицу РПЛ.
  4. «Челси» одержал победу в матче с «Тоттенхэмом», отыгравшись с 0:2.
  5. Чемпион UFC Ислам Махачев стал номинантом на премию «Сабмишен года».
  6. «Вест Хэм» выступил с заявлением о последствиях аварии и полученном увечье Майкла Антонио.
  7. Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Эльвира Эберг упрочила лидерство, Пройс — вторая.
  8. Голевой пас Мичкова не помог «Филадельфии» спастись с «Ютой» от третьего поражения подряд.
  9. «Ботафого» впервые за 29 лет выиграл чемпионат Бразилии.
  10. «Зенит» повторил уникальное достижение ЦСКА, УНИКСа и «Локомотива-Кубань» в Единой лиге.
  11. «Лацио» с минимальным счётом обыграл «Наполи» в матче 15-го тура Серии А.
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