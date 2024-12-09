Невероятный камбэк «Атлетико», результативная игра Кучерова в НХЛ. Главное к утру

Мадридский «Атлетико» в ярком матче Ла Лиги обыграл «Севилью», отыгравшись с 1:3, российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал три очка в матче НХЛ с «Ванкувер Кэнакс», «Краснодар» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче 18-го тура РПЛ и возглавил турнирную таблицу чемпионата перед выходом на зимнюю паузу. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».