Невероятный камбэк «Атлетико», результативная игра Кучерова в НХЛ. Главное к утру
Мадридский «Атлетико» в ярком матче Ла Лиги обыграл «Севилью», отыгравшись с 1:3, российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал три очка в матче НХЛ с «Ванкувер Кэнакс», «Краснодар» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче 18-го тура РПЛ и возглавил турнирную таблицу чемпионата перед выходом на зимнюю паузу. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Атлетико» Мадрид вырвал победу на 90+4-й минуте в матче с «Севильей», отыгравшись с 1:3.
- Три очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Ванкувер» в матче НХЛ.
- «Краснодар» сыграл вничью с «Локомотивом» и возглавил таблицу РПЛ.
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