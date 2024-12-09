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«Он пугает меня до смерти». Легенда «Арсенала» раскритиковал игру Александра Зинченко

«Он пугает меня до смерти». Легенда «Арсенала» раскритиковал игру Александра Зинченко
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Бывший футболист лондонского «Арсенала» Иан Райт оценил игру украинского футболиста «канониров» Александра Зинченко в матче с «Манчестер Юнайтед» (2:0) в рамках прошлого тура АПЛ.

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
04 декабря 2024, среда. 23:15 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Тимбер – 54'     2:0 Салиба – 73'    

«Не скрою, меня беспокоил наш левый фланг ещё до игры. Зинченко пугает меня до смерти», — сказал Райт в эфире канала The Overlap.

Также в момент, когда Зинченко в матче с «МЮ» уходил с поля на замену, Райт обратился к нему, по данным источника, со следующими словами: «Знаешь что, ты молодец… это правильное решение для тебя».

Напомним, в текущем сезоне Зинченко провёл за «Арсенал» шесть матчей, не отметившись результативными действиями.

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