«Он пугает меня до смерти». Легенда «Арсенала» раскритиковал игру Александра Зинченко

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Иан Райт оценил игру украинского футболиста «канониров» Александра Зинченко в матче с «Манчестер Юнайтед» (2:0) в рамках прошлого тура АПЛ.

«Не скрою, меня беспокоил наш левый фланг ещё до игры. Зинченко пугает меня до смерти», — сказал Райт в эфире канала The Overlap.

Также в момент, когда Зинченко в матче с «МЮ» уходил с поля на замену, Райт обратился к нему, по данным источника, со следующими словами: «Знаешь что, ты молодец… это правильное решение для тебя».

Напомним, в текущем сезоне Зинченко провёл за «Арсенал» шесть матчей, не отметившись результативными действиями.

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