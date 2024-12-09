Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Назван лидер РПЛ по победным голам в текущем сезоне

Назван лидер РПЛ по победным голам в текущем сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев установил статистическое достижение по количеству победных голов в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает Opta Sports.

По информации источника, Мусаев забил шесть победных голов и расположился на первом месте рейтинга. Второе место занял нападающий «Спартака» Манфред Угальде, на счету которого пять голов. Третье место разделили между собой сразу три игрока: вингер московского «Динамо» Муми Нгамалё, форвард «Зенита» Лусиано Гонду и вингер «Спартака» Тео Бонгонда — каждый из которых забил по четыре победных гола в этом сезоне.

Напомним, Мусаев перешёл в состав армейцев в январе 2024 года. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2028 года. В текущем сезоне нападающий принял участие в 26 играх, забил девять голов и сделал четыре результативные передачи.

Материалы по теме
Эксклюзив
Тамерлан Мусаев ответил, в каком психологическом состоянии находится ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android