Назван лидер РПЛ по победным голам в текущем сезоне

Нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев установил статистическое достижение по количеству победных голов в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает Opta Sports.

По информации источника, Мусаев забил шесть победных голов и расположился на первом месте рейтинга. Второе место занял нападающий «Спартака» Манфред Угальде, на счету которого пять голов. Третье место разделили между собой сразу три игрока: вингер московского «Динамо» Муми Нгамалё, форвард «Зенита» Лусиано Гонду и вингер «Спартака» Тео Бонгонда — каждый из которых забил по четыре победных гола в этом сезоне.

Напомним, Мусаев перешёл в состав армейцев в январе 2024 года. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2028 года. В текущем сезоне нападающий принял участие в 26 играх, забил девять голов и сделал четыре результативные передачи.