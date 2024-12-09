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Хавбек «Барселоны» Ольмо лишился зуба во время матча Ла Лиги

Хавбек «Барселоны» Ольмо лишился зуба во время матча Ла Лиги
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Испанский атакующий полузащитник «Барселоны» Даниэль Ольмо в ходе встречи 16-го тура Ла Лиги с «Бетисом» (2:2) лишился переднего зуба после столкновения с полузащитником севильцев Серхи Альтмирой, сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

Испания — Примера . 16-й тур
07 декабря 2024, суббота. 18:15 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
2 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 39'     1:1 Ло Чельсо – 68'     1:2 Ф. Торрес – 82'     2:2 Диао – 90+4'    

По информации источника, главный арбитр встречи Алехандро Муньис Руис даже приостановил игру, пока Ольмо искал зуб на поле. Испанец нашёл свой зуб на поле, после чего выкинул его «от досады».

В текущем сезоне на счету Ольмо шесть забитых мячей в 12 матчах во всех турнирах. По данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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