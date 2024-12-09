Хавбек «Барселоны» Ольмо лишился зуба во время матча Ла Лиги

Испанский атакующий полузащитник «Барселоны» Даниэль Ольмо в ходе встречи 16-го тура Ла Лиги с «Бетисом» (2:2) лишился переднего зуба после столкновения с полузащитником севильцев Серхи Альтмирой, сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

По информации источника, главный арбитр встречи Алехандро Муньис Руис даже приостановил игру, пока Ольмо искал зуб на поле. Испанец нашёл свой зуб на поле, после чего выкинул его «от досады».

В текущем сезоне на счету Ольмо шесть забитых мячей в 12 матчах во всех турнирах. По данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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