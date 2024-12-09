Агент вингера «Челси» Михаила Мудрика рассказал о будущем футболиста

Вадим Шаблий, агент вингера сборной Украины и лондонского «Челси» Михаила Мудрика, поделился информацией о будущем своего клиента.

«Он уникальный игрок с большим талантом и амбициями. Для него жизненно важно получать удовольствие от игры, жизненно важно чувствовать, что ему доверяют. Я абсолютно уверен, что он покажет все свои лучшие футбольные качества. Конечно, такие игроки, как Миша, всегда будут привлекать внимание других клубов и их скаутов.

Он из футболистов, которые благодаря своим игровым качествам могут повлиять на результат матча. Он чувствует игру, умеет брать на себя ответственность, быстро принимает решение. Но на данный момент у него контракт с «Челси» и все его мысли о том, как стать игроком основного состава», – приводит слова Шаблия Evening Standard.

В текущем сезоне АПЛ в семи матчах за «Челси» Мудрик не отметился результативными действиями. В Лиге конференций на его счету три гола и три ассиста в шести играх.

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