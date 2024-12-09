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Кордоба: «Краснодар» заслуживал победы в матче с «Локомотивом», был явный пенальти

Кордоба: «Краснодар» заслуживал победы в матче с «Локомотивом», был явный пенальти
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Форвард «Краснодара» Джон Кордоба прокомментировал игру команды в матче 18-го тура МИР РПЛ с «Локомотивом». Встреча закончилась с ничейным счётом (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 0
Локомотив М
Москва

«В матче с «Локомотивом» мы заслуживали победы. Вы, как и все, кто смотрели этот матч, могли это видеть. Мы должны оставаться спокойными. Нам приходится сталкиваться со множеством препятствий. Вчера в матче с «Локомотивом» был явный пенальти. В предыдущем матче два очевидных нарушения. В моменте с отменой забитого мяча Са просто двигался. Сейчас нужно всем отдохнуть. Мы этого хотим. И, конечно, поздравляю всех с наступающим Новым годом», — сказал Кордоба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, по результатам 18 сыгранных матчей «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, набрав 39 очков. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 35 очков.

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