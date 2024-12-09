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Алексей Батраков: «Локомотив» смазал конец первой части чемпионата

Алексей Батраков: «Локомотив» смазал конец первой части чемпионата
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Молодой полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков подвёл итоги первой части сезона для своей команды. Он считает, что железнодорожники «смазали» концовку 2024 года. Вероятно, причина в усталости.

«Первая часть чемпионата, особенно середина первого круга, вполне получилась. Конец смазали. Где-то потеряли концентрацию. Может, усталость накопилась. Но будем стараться весной как можно выше забраться в таблице. Не знаю, почему случился спад после ноябрьских матчей сборных. Самоотдача была запредельная. Что-то не получилось», — сказал Батраков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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