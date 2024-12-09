Полузащитник «Химок» Вера: не думаем, что Артига может уйти, — мы рады работать с ним

Аргентинский полузащитник «Химок» Лукас Вера высказался о возможной отставке главного тренера подмосковной команды Франка Артиги.

«Мы не думаем и не переживаем о новостях, что Артига может покинуть клуб. Мы очень рады работать с ним. Ждём сборов в Турции», — сказал Вера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, ранее появилась информация, что во главе «Химок» Артигу может сменить бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран.

После 18 сыгранных туров «Химки» заработали 16 очков и располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. В прошедшем туре подопечные Франка Артиги разгромно уступили московскому «Динамо» (1:4).