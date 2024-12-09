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Маркиньос объяснил высокую результативность «Спартака» в нынешнем сезоне

Маркиньос объяснил высокую результативность «Спартака» в нынешнем сезоне
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Бразильский полузащитник «Спартака» Маркиньос прокомментировал разгромную победу в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (3:0), а также объяснил высокую результативность команды. Напомним, в этом матче Маркиньос отметился двумя результативными передачами и был признан лучшим игроком встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Бонгонда – 53'     2:0 Угальде – 62'     3:0 Барко – 64'    

«Это было идеальное окончание года? Да. Счастлив, что удалось помочь команде, сделать две голевые передачи и поучаствовать по всех наших мячах. Мы показали отличную игру и снова доказали, что набрали классную форму. Нужно постараться сохранить это в оставшейся части сезона.

Снова 3:0? У нас много качественных исполнителей. Например, Барко, Угальде, Бонгонда, которые способны много забивать и делать счёт крупным. Отсюда и такая результативность», — сказал Маркиньос в интервью пресс-службе клуба.

На данный момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 37 очков за 18 матчей.

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