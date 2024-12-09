Маркиньос объяснил высокую результативность «Спартака» в нынешнем сезоне

Бразильский полузащитник «Спартака» Маркиньос прокомментировал разгромную победу в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (3:0), а также объяснил высокую результативность команды. Напомним, в этом матче Маркиньос отметился двумя результативными передачами и был признан лучшим игроком встречи.

«Это было идеальное окончание года? Да. Счастлив, что удалось помочь команде, сделать две голевые передачи и поучаствовать по всех наших мячах. Мы показали отличную игру и снова доказали, что набрали классную форму. Нужно постараться сохранить это в оставшейся части сезона.

Снова 3:0? У нас много качественных исполнителей. Например, Барко, Угальде, Бонгонда, которые способны много забивать и делать счёт крупным. Отсюда и такая результативность», — сказал Маркиньос в интервью пресс-службе клуба.

На данный момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 37 очков за 18 матчей.