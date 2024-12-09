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Игрок «Локомотива» Карпукас: игра с «Краснодаром» — одна из самых приятных

Игрок «Локомотива» Карпукас: игра с «Краснодаром» — одна из самых приятных
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Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас высказался по итогам игры 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 0
Локомотив М
Москва

«Давно ли у меня были такие эмоциональные игры, как с «Краснодаром»? С «Зенитом» и «Спартаком» были достаточно эмоциональные встречи, много болельщиков. Спасибо им, что приходят. Нельзя сказать, что в Краснодаре была какая-то самая эмоциональная игра. Одна из тех, в которых приятно участвовать и в которых получаешь удовольствие от атмосферы», — приводит слова Карпукаса «РБ Спорт».

Матч между «Краснодаром» и «Локомотивом» состоялся накануне, 8 декабря. Игра проходила на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев (Санкт-Петербург). Команды сыграли вничью со счётом 0:0. По результатам 18 сыгранных матчей «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, набрав 39 очков. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 35 очков.

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