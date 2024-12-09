«Триллер, который стоит посмотреть». Симеоне высказался о победе «Атлетико» над «Севильей»

Главный тренер «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне прокомментировал победу в матче 16-го тура испанской Примеры с «Севильей». Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу мадридского клуба. Отметим, что к 62-й минуте «матрасники» уступали со счётом 1:3.

«Во втором тайме их третий гол действительно сделал нам больно, но команда продолжала стремиться вернуться в игру. Затем случился наш второй мяч, замены дали нам импульс, и мы продолжили атаковать – гол Лино и невероятный удар Гризманна создали триллер, который стоит посмотреть», — приводит слова Симеоне Atletico Universe в соцсети Х (ранее Twitter).

Мадридский «Атлетико» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 35 очков за 16 матчей. «Севилья» заработала 19 очков и расположилась на 13-й строчке. На первом месте находится «Барселона», у которой 38 очков за 17 игр.