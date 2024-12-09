Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Триллер, который стоит посмотреть». Симеоне высказался о победе «Атлетико» над «Севильей»

«Триллер, который стоит посмотреть». Симеоне высказался о победе «Атлетико» над «Севильей»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне прокомментировал победу в матче 16-го тура испанской Примеры с «Севильей». Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу мадридского клуба. Отметим, что к 62-й минуте «матрасники» уступали со счётом 1:3.

Испания — Примера . 16-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
4 : 3
Севилья
Севилья
1:0 Де Пауль – 10'     1:1 Лукебакио – 12'     1:2 Ромеро – 32'     1:3 Санчес – 57'     2:3 Гризманн – 62'     3:3 Лино – 79'     4:3 Гризманн – 90+4'    

«Во втором тайме их третий гол действительно сделал нам больно, но команда продолжала стремиться вернуться в игру. Затем случился наш второй мяч, замены дали нам импульс, и мы продолжили атаковать – гол Лино и невероятный удар Гризманна создали триллер, который стоит посмотреть», — приводит слова Симеоне Atletico Universe в соцсети Х (ранее Twitter).

Мадридский «Атлетико» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 35 очков за 16 матчей. «Севилья» заработала 19 очков и расположилась на 13-й строчке. На первом месте находится «Барселона», у которой 38 очков за 17 игр.

Материалы по теме
«Атлетико» Мадрид вырвал победу на 90+4-й минуте в матче с «Севильей», отыгравшись с 1:3
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android