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«Палмер находится на том же уровне, что и Азар». Каррагер высказался о лидере «Челси»

«Палмер находится на том же уровне, что и Азар». Каррагер высказался о лидере «Челси»
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Английский футбольный эксперт, бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о полузащитнике лондонского «Челси» Коуле Палмере, а также высказался об участии «синих» в чемпионской гонке.

«Если вспомнить таких ярких игроков «Челси», как Джанфранко Дзола и Эден Азар, то я думаю, что Палмер за 18 месяцев сделал больше, чем Дзола, при этом Дзола — один из величайших игроков «Челси» за всю историю. Палмер находится на том же уровне, что и Азар.

Если он приведёт «Челси» к титулу, то станет одним из величайших игроков в истории клуба, если продолжит делать то, что делает. Он особенный игрок.

Эта команда «Челси» — не история про аутсайдера. Это команда, которая потратила € 1,4 млрд, но то, что они делают в этом сезоне, — нечто совершенно неожиданное. Этот клуб находится в правильном положении для борьбы за титул», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

22-летний Палмер принял участие в 15 матчах чемпионата Англии в нынешнем сезоне, в которых забил 11 голов и отдал шесть результативных передач.

На данный момент «Челси» занимает вторую строчку в турнирной таблице АПЛ. Команда заработала 31 очко после 15 матчей.

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