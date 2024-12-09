Сильянов: в концовке первой части сезона у «Локо» немного пропал фарт

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов подвёл итоги первой части сезона-2024/2025 для железнодорожников, а также высказался по итогам игры 18-го тура РПЛ с «Краснодаром».

«Согласен, что концовка первой части сезона чуть смазалась. В чём причина? Может, чуть-чуть где-то фарт пропал, где-то, может, подсели морально и физически. Закономерен ли результат в матче с «Краснодаром»? Учитывая нашу самоотдачу, как все бились, я считаю, для нашей команды — да, закономерен», — приводит слова Сильянова «РБ Спорт».

Матч между «Краснодаром» и «Локомотивом» состоялся накануне, 8 декабря. Игра проходила на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев (Санкт-Петербург). Команды сыграли вничью со счётом 0:0. По результатам 18 сыгранных матчей «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, набрав 39 очков. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 35 очков.