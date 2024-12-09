Русский футболист родом из Америки рассказал, в чём Москва превосходит Нью-Йорк

Родившийся в США полузащитник академии «Рубина» Даниэль Зильберман провёл параллель между Москвой и Нью-Йорком. Он объяснил, в чём российская столица превосходит американский мегаполис. По словам футболиста, в одном из главных городов США есть проблемы с чистотой — много грязи, мигрантов и бездомных. В Москве таких проблем нет. При этом Нью-Йорк, по словам Зильбермана, можно сравнить с Волгоградом.

«Некоторым Нью-Йорк не нравится: говорят, каменные джунгли. Но это не так. Сейчас, правда, много мигрантов, есть грязь, бомжи. Москва намного чище.

Не назвал бы Волгоград другой вселенной на фоне Нью-Йорка. Волгоград я обожаю, это тоже почти город моего детства», — приводит слова Зильбермана Sport24.